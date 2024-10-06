نانت يواصل نزيف النقاط بعد الهزيمة أمام ليون بالدورى الفرنسى

فاز فريق ليون، على نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى مصطفى محمد، لاعب المنتخب الوطنى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "غروباما ستايديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى.

سجل ثنائية ليون اللاعب نيكولاس تاجليافيكو فى الدقيقة الـ 22، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق الخطأ من اللاعب نيكولاس بالويس الذى سجل هدف في مرماه، فى الدقيقة الـ 54 من عمر اللقاء.

وشارك مصطفى محمد مع فريقه نانت فى الدقيقة الـ 66 من عمر اللقاء.

هذا الفوز رفع من رصيد ليون إلى النقطة الـعاشرة فى المركز السابع، بينما تجمد رصيد نانت عند النقطة 9 فى المركز التاسع.