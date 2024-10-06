المؤتمر السنوي الثاني بطب المنوفية يستعرض ١٣ بحثا ويكرم رئيس الجامعة

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عقد قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي ،بكلية الطب جامعة المنوفية مؤتمره العلمي الثاني تحت عنوان "الجديد في تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية والمناعية" تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد الكلية والدكتور محمد ابو الفتوح وكيل الكلية للدراسات العليا وبرئاسة الدكتورة سمر جابر رئيس القسم وبحضور عدد كبير من أساتذة وأطباء الطب الطبيعي والروماتيزم بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، علي أهمية قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب والمستشفيات الجامعية مشيدا بدوره في مواكبة التطورات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج للأمراض الروماتيزمية والمناعية وأمراض المفاصل والجهاز العضلي الحركي في البالغين والأطفال ،وكذلك علاج الإصابات الرياضية إلي جانب التأهيل الطبي للمرضى من خلال وحدة متطورة للعلاج الطبيعي بالقسم تضم أحدث الأجهزة العلاجية والوسائل التشخيصية ،ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين تعمل على تقديم خدمة تعليمية مميزة لطلاب الكلية والدراسات العليا.

وأضاف القاصد، أن القسم يساعد على تحسين نوع الحياة لذوي الإعاقة ورفع مستوى الكفاءة الوظيفية لديهم لأقصى درجة ممكنه وتأهيلهم للمشاركة في الحياة الطبيعية

وأشاد رئيس الجامعة بالمؤتمر وما يناقشه من أبحاث علمية ، مؤكدا علي أهمية الأبحاث المشتركة بالتعاون مع الأقسام المختلفة للوصول للعلاج الأمثل للمرضي

كما أشارت الدكتورة سمر جابر رئيس القسم ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر ناقش من خلال 4 جلسات علمية ١٣ محاضرة وبحثا علميا حول الجديد في علاج أمراض الروماتيزم منها مناقشة العلاقة بين هشاشة العظام وأمراض القلب والجديد في حالات الذئبة الطارئة إلي جانب الجديد في علاج الروماتويد المفصلي والجديد في علاج خشونة المفاصل،والعوامل المؤثرة في نشاط الأمراض الروماتيزمية، كما ناقش المؤتمر الجديد في علاج متلازمة جوجرن والعوامل المؤثرة في نشاط الأمراض الروماتيزمية والجديد في علاج الصدفية المفصلية و مرض بهجت المناعي الي جانب مناقشة علاقة الكبد بالأمراض الروماتيزمية.

واشارت الدكتورة أميرة طارق الشنواني سكرتير المؤتمر والمدرس بالقسم، إلي أن المؤتمر اوصي بضرورة الفحص الإكلينيكي للمريض للتفرقة بين الأمراض الروماتيزمية المختلفة، مع التأكيد على استخدام الفحوصات المعملية والتصويرية الحديثة، وضرورة الإعتماد على الأدوية الحديثة مثل العقارات البيولوجية والموجهة مع الأخذ في الاعتبار دواعي استخدامها وتوصيات المنظمات العالمية لاستخدامها.

كما شهدت فعاليات المؤتمر تكريم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة عالي جهده المبذول في دعم الكلية والمستشفيات الجامعية والنهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمرضي بالمحافظة، كما تم تكريم الدكتور محمد النعمانى عميد الكلية.

وقد حاضر في المؤتمر من أساتذة القسم الدكتورة سمر جابرو الدكتورة دينا الشراكي والدكتورة مها سالمان والدكتورة اميرة الشنواني واساتذة من جامعات المنصورة الزقازيق وطنطا وعين شمس والمنصورة .