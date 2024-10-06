الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود برشلونة للتقدم على ديبورتيفو ألفيس بالشوط الأول

تقدم فريق برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألفيس، بثلاثة اهداف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لليجا".

أحرز البولندى روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية برشلونة فى الدقائق الـ 7 و22 و32 من عمر اللقاء.

وسيطر فريق برشلونة على مجريات الشوط الأول، ونحج فى فرض أسلوب لعبه على الآخر، كما نجح فى فرض أسلوب لعبه على مضيفه.

ودخل هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إيناكي بينا

خط الدفاع: هيكتور فورت، كوبارسي، إيناجي مارتينيز، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري، كاسادو، فيران توريس

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.



وعاد فرانكي دي يونج لأول مرة وجلس على مقاعد البدلاء بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.