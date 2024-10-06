وصول 29 ألف طن المونيوم وتصدير 53 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، ان موانئ الهيئة تشهد نشاط ملحوظ في حركة تداول البضائع والشاحنات، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (12) سفينة وتم تداول (95000) طن بضائع و(954) شاحنة و(140) سيارة.

حيث شملت حركة الواردات (33000) طن بضائع و(434) شاحنة و(110) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (63000) طن بضائع و(520) شاحنة و(30) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم، العبارة دليلة بينما غادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين SEIYO HARMONY وعلى متنها 29 الف طن المونيوم قادمة من اندونيسيا وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين CHANG XIONG وعلى متنها 26 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا و JAOHAR UK وعلى متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والعبارة دليلة.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و418 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، أور، آيلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1119راكب بموانيها.