الصومال والولايات المتحدة يبحثان تعزيز جهود مكافحة الإرهاب

بحث قائد قوات الشرطة الوطنية بالصومال العميد أسد عثمان عبد الله، مع مستشار مكافحة الإرهاب بالسفارة الأمريكية لدى الصومال فلانري روبرت، سبل تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين.

كما ناقش المسئولان، خلال اللقاء اليوم /الأحد/، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، خطة الحكومة الفيدرالية الصومالية والشركاء الدوليين للقضاء على الإرهاب وتطوير قدرات قوات الشرطة الوطنية الصومالية.