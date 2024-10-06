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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال والولايات المتحدة يبحثان تعزيز جهود مكافحة الإرهاب

الصومال
الصومال
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بحث قائد قوات الشرطة الوطنية بالصومال العميد أسد عثمان عبد الله، مع مستشار مكافحة الإرهاب بالسفارة الأمريكية لدى الصومال فلانري روبرت، سبل تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين.
كما ناقش المسئولان، خلال اللقاء اليوم /الأحد/، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، خطة الحكومة الفيدرالية الصومالية والشركاء الدوليين للقضاء على الإرهاب وتطوير قدرات قوات الشرطة الوطنية الصومالية.

الارهاب التعاون