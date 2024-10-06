نادي المنيا يشارك بـ"5" لاعبين في بطولة المعادي الاسكواش

أعلن نادي المنيا الرياضي مشاركته في بطولة المعادي المفتوحة للإسكواش خلال الفتره من 10 حتى 16 اكتوبر الجاري، وذلك في الفئات العمرية تحت 11 و 13 و 15 سنة بنين وبنات.

يمثل فريق المنيا خلال البطولة كل من: اللاعب أنس وليد محمد، وحمزه مؤمن طه، ويوسف شريف أحمد، ومهاب ياسر محمد، واللاعبة جودي عمرو.

يقوم بتدريب الفريق هذا الموسم الكابتن هدير ممدوح، وحسان هاني، وأمينة هاني، وإداري الفريق أحمد ضاحي، وذلك تحت إشراف عام المهندس علي فكري عضو مجلس إدارة نادي المنيا.