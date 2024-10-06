الدوري الألماني.. مرموش يقود فرانكفورت لمواجهة بايرن ميونيخ

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق إنتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بايرن ميونيخ، وذلك بعد قليل على ملعب "ديوتشى بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالى:

حراسة المرمى: كاوا سانتوس.

خط الدفاع: راسموس كريستينسن، توتا، روبن كوخ، آرثر ثيات.

خط الوسط: إلياس سخيري، فارس شعيبي، هوجو لارسون، أنسجار أكناوف

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي، عمر مرموش

ويحتل فريق بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدورى الألمانى برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فرانكفورت الوصافة برصيد 12 نقطة.