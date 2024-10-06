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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن يقرر خوض مران خفيف في أول يوم للمعسكر

منتخب مصر
منتخب مصر
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قرر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خوض المران الأول للفراعنة المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد، يكون خفيفا لحين اكتمال صفوف المنتخب بانضمام المحترفين غدا.

ويستضيف الفراعنة نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، ثم يسافر لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

يعقد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا يوم 10 أكتوبر الجاري استعدادا لمباراتي موريتانيا يومي ١١ و١٥ في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها بالمغرب.

منتخب مصر معسكر التوأم حسام حسن تدريب خفيف