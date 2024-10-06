حزنا على وفاة والده.. طالب إعدادي ينهي حياته شنقا داخل منزله في الفيوم

أقدم طالب بالصف الثالث الاعدادي، يدعى"سليمان حسين سليمان" 15 عاما، على إنهاء حياته شنقا داخل غرفته في قرية السعيدية التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور البحرية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم؛ بسبب مروره بأزمة نفسية .



تلقى اللواء أحمد عزت إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس بالفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإقدام صبي يدعى" سليمان حسين سليمان" طالب بمدرسة منشأة السادات الاعداديه، على إنهاء حياته بشكل مأساوي داخل غرفته الخاصة بالفيوم، وذلك لمروره بأزمة نفسية سيئة منذ ثلاثة أشهر ، حزنا على وفاة والده.

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية بصحبتها سيارة الإسعاف، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ووضعه في ثلاجة حفظ الموتى لحين استخراج تصريح الدفن.



وأوضحت التحريات الأولية، أن الصبي قام بشنق نفسه داخل غرفه نومه، وعندما شعرا أفراد أسرته بتأخره داخل غرفتها قاموا بالدخول إلى غرفتها ليجدوا ابنهم جثة هامدة على الأرض، بسبب شنق نفسه باستخدام حبل داخل غرفته.

وبسؤال عم الطالب أفاد باكتشاف قيام الصبي بإنهاء حياته على النحو المبين أمام رجال المباحث، معللا أنه كان يمر بأزمة نفسية سيئة منذ ثلاثة أشهر ، حزنا على وفاة والده، ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاته.



بالكشف الطبي الظاهري على الجثة، أكد مفتش الصحة، عدم وجود أي إصابات ظاهرية فيها، كما أكد التقرير الطبي أنه يظهر حز بالرقبة نتيجة التفاف الحبل حولها، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، والجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

أكدت تحريات المباحث، صحة ما جاء بأقوال عم الطالب المنتحر، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي، تحت تصرف.

كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وأن كان هناك شبهة جنائية من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.