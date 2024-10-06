محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا على النصب التذكاري في عيد نصر أكتوبر الـ 51

قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء اليوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بميدان المحافظة بطور سيناء، في الذكرى 51 لانتصار أكتوبر المجيد، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من مشايخ القبائل البدوية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات.

وتضمنت الاحتفالية عزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة علي أرواح شهداء الوطن، وردد طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية الأغاني الوطنية، وبعض العروض الرياضية.

وفى إطار هذه المناسبة قدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، والشرطة المصرية والشعب المصري، ومواطني محافظة جنوب سيناء، بذكرى انتصارات أكتوبر، مشيرا إلى أن إحياء هذه الذكرى يغرس في نفوس الأجيال المقبلة قيم الوطنية، وحب الوطن والحفاظ عليه، ويبرز لهم الجهود التي قامت بها القوات المسلحة، والتي ما زالت تقوم بها من أجل أمن واستقرار الوطن والحفاظ على كل حبة رمل فيه.

وأكد أن الدولة تحرص على إحياء هذه الذكرى سنويًا سواء من خلال الاحتفالات التي تقام بكافة محافظات مصر وليس سيناء فقط، أو بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن جسارة وشجاعة القوات المسلحة المصرية، وإصرارها على التضحية بكل ما هو نفيس وغالي من أجل استرداد سيناء، بهدف غرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء.

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل يوم نماذج مشرفة للوطن، لكونها كانت ولا تزال هي عين مصر الساهرة على حماية أبنائها وأرضها، مقدمًا التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي يبذلونها من أجل استقرار البلاد، كما قدم التهنئة لأسر شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداء هذا الوطن العظيم.

وتعالت أصوات الأغاني الوطنية في الساحات وتعليق الأعلام على السواري في الطرق والميادين العامة، وتجمع المواطنين ومشايخ القبائل البدوية في ساحة العلم أمام ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، للاحتفال بهذه الذكرى التاريخية ، وتخليدا لبسالة وشجاعة القوات المسلحة المصرية