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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل انطلاق المران الاول

حسام حسن
حسام حسن
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قرر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الاول لكرة القدم، عقد جلسة سريعة مع اللاعبين فور وصولهم إلة فندق الاقامة الخاصة بالمعسكر، قبل تناول وجبة الغداء في أحد الفنادق للحديث عن أهداف الفراعنة من هذا المعسكر.
ويتحدث العميد مع اللاعبين عن أهمية الفوز بالمباراتين أمام موريتانيا للاستمرار في احتلال صدارة المجموعة.

ويعقد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا يوم 10 اكتوبر الجاري استعدادا لمباراتي موريتانيا يومي ١١ و ١٥ في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالمغرب.

التوأم حسام حسن يجتمع لاعبى المنتخب