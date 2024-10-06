الدوري الألماني.. هاري كين يقود بايرن ميونيخ لمواجهة فرانكفورت

أعلن البلجيكي فينسينت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "ديوتشى بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو- كيم مين جاي- جوشوا كيميتش- رافائيل جوريرو.

وسط الميدان: ألفونسو ديفيز- ألكسندر بافلوفيتش- ميكيل أوليز.

خط الهجوم: توماس مولر- سيرجي جنابري- هاري كين.

ويحتل فريق بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدورى الألمانى برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فرانكفورت الوصافة برصيد 12 نقطة.