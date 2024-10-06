مصري: تربيت على أغاني عمرو دياب وتامر حسني

أكد الفنان الهولندي مصري، انه يحب الغناء منذ نعومة أظافره، وقبل أن يتعلم الكلام، فكان يدندن على حسب قوله، وهو طفل، لتنمي والدته له موهبته، وعلى الرغم من نشأته في هولاندا إلا ان والدته ذات الأصول المصرية وبالتحديد من مدينة الأسكندرية كانت تصر على التحدث داخل المنزل باللغه العربية، حتى لا ينسى لغة أجداده، وأن اللغه الهولندية سوف يتعلمها في المدرسة.

التقت “البوابة نيوز”، بالمطرب مصري، الذي طرح منذ أيام أغنيته الجديدة بعنوان “صباح الخير”، ليتحدث عن كواليس صناعة الأغنية في هولندا، واسباب كتابتها باللغه العربية وغيرها من الأمور خلال السطور التالية..

يقول مصري، عندما تعلمت الكتابة أصبحت أسجل كل المشاعر التي أشعر بها، لذك قررت الغناء للتعبير عن مشاعري، وان هذا هو الأمر الذي يسعدني، فبدأت بالغناء راب، ولكني لم أجد نفسي في الراب، فبدأت بصناعة أغاني هولندية وأضفت اليها اللغة العربية، بعد ذلك حولت كل غنائي بالعربي، وهو ما وجدت نفسي فيه أكثر.

وأضاف، استهدفت العرب الذين يعيشون في أووبا ونجحت بشكل كبير للوصول لقطاع كبير من الجاليات العربية، لانهم أحبوا سماع الأغاني المصرية من شخص يعيش معهم في اوروبا، وكذلك بعض الأوروبيون احبوا الموسيقى التي أقدمها وبدؤا سماع الموسيقى المصرية.

واشار إلى انه احب الحياة في مصر، ولكن كضيف يأتي 3 شهور في العام، وان نقل حياته في مصر يتطلب منه التعود على الكثير من الأمور، فانا لا اريد الجلوس في هولاندا، لكن قرار الاستقرار في مصر يحتاج الكثير من الترتيب و التفكير.

وبسؤاله حول الدراسة التي درسها قال، درست الهندسة ولكني توقفت لفترة لكي اركز في الغناء، خاصة وان الهندسة في هولاندا تحتاج الكثير من الاجتهاد والوقت، وهو الأمر الذي لا استطيع فعله وانا أقوم بالغناء.

وواصل حديثه قائلا، لقد تربيت على أغاني عمرو دياب، وتامر حسني، خاصة أن أبي وأمي يحبان سماع الهضبة، أما تامر حسني احب سماعة ومشاهدة أفلامه.