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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي شائعات جماعة الإخوان الإرهابية بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى المنصات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات حول وجود رسائل بشأن الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن الزعم بوجود انتهاكات تجاه النزلاء وأسرهم خلال زيارتهم لذويهم بتلك المراكز.
وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لمحاولة التشكيك فى ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث لإثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وأن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وتُدار وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

 

لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى مراكز الإصلاح والتأهيل