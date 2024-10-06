زي النهارده.. اغتيال السادات

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 6 شهر أكتوبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها :

في عام 1787 - القائد العثماني حسن باشا جزايرلي يغادر مصر بعد فشله في القضاء على المماليك.

وعام 1927 - عرض أول فيلم ناطق في الولايات المتحدة.

وفى عام 1973 شنت حرب أكتوبر بعبور القوات المصرية قناة السويس والقوات السورية لخط آلون في الجولان، و فيما كانت إسرائيل وقتها تحتفل بعيد الغفران.

وعام 1978 - العراق يطرد آية الله الخميني الذي استقر في باريس.



في عام1979 - البابا يوحنا بولس الثاني يستقبل في البيت الأبيض ليكون أول بابا يستقبل فيه.

وعام 1981 - اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات خلال العرض العسكري المقام بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، قام بتنفيذ العملية خالد الإسلامبولي والذي أعدم في وقت لاحق.

وعان 1981 - استحداث ناحية أم قصر بعد أن كان أكثرها تابعاً لناحية سفوان، ومركز قضاء الزبير.

1994 - العراق يحشد قواته العسكرية على الحدود مع الكويت في تكرار للأزمة التي بدأت في 2 أغسطس 1990 عندما احتلت قواته الكويت.

2000 -استقالة رئيس صربيا سلوبودان ميلوسيفيتش تحت ضغط المظاهرات الشعبية.

واستقالة نائب رئيس الأرجنتين كارلوس ألفاريز استنكارًا لقضايا الفساد والرشوة.



وفي عام 2014 فاز جون أوكيف وماي بريت موزر وإدوارد موزر يفوزون بجائزة نوبل في الطب لسنة 2014.

وعام 2015 - جائزة نوبل في الفيزياء تُمنح مناصفة بين عالمي الفيزياء الياباني تاكاكي كاجيتا والكندي آرثر ماكدونالد، وذلك لاكتشافهما ظاهرة تذبذب النيوترينو.

وفي عام 2017 - منظمة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية تحصل على جائزة نوبل للسلام.

وعام 2019 - اختتمت بطولة العالم لألعاب القوى 2019، والتي أُقيمت فعالياتها على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي عام2020 - منح جائزة نوبل في الفيزياء لكل من أندريا جيز وروجر بنروز وراينهارد جنزيل لعملهم المتعلق بالثقوب السوداء.

وفي عام 2021 - بنيامين ليست وديفيد ماكميلان ينالان جائزة نوبل في الكيمياء.

2022 -مقتل 36 شخصا، أغلبهم من الأطفال، في هجوم بدأ بحضانة أطفال في محافظة نونغ بوا لامفو التايلندية، على يد مدمن مخدرات.

و في عام 2022 أيضا فازت الكاتبة الفرنسية آني إرنو بجائزة نوبل في الأدب لعام 2022.

وعام2023 - ناشطة حقوق الإنسان الإيرانية نرجس محمدي تحوز جائزة نوبل للسلام لعام 2023.