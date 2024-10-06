بعد ٥ أشهر.. النيابة تتخذ إجراء جديد بشأن المتهمين بقتل طفلة الوراق

اتخذت النيابة العامة بشمال الجيزة قراراً جديداً بشأن سائق توك توك وزوجته متهمين بتعذيب طفلة 6 سنوات يقومان بتربيتها نظير مبلغ مالي من والدتها لتبولها لا إراديا بدائرة قسم شرطة الوراق، وذلك بعد مرور ٥ أشهر من الواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفلة 6 سنوات بها آثار تعذيب ومقيمة بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك وزوجته وأنهما يقومان بتربية الطفلة منذ 3 سنوات مقابل مبلغ مالي من والدتها مدمنة مخدرات وأنهما قاما بالتعدي علي المصابة لتبولها لا إراديا، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.