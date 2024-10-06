بـ"مؤمياء قائد الجيش".. متاحف الأقصر تحتفل بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاركت متاحف الأقصر، في الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال اختيار عدد من القطع الأثرية، التي تسلط الضوء على البراعة العسكرية للمصريين القدماء لعرضها أمام الزائرين، بالإضافة إلى إقامة معارض مؤقتة وعدد من الفعاليات الثقافية والأنشطة والورش التعليمية والندوات التثقيفية عن نصر أكتوبر المجيد تحت عنوان "عظمة الانتصار في التاريخ المصري"، وذلك في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

ووقع اختيار الجمهور خلال شهر أكتوبر على القطع الأثرية التي تسلط الضوء على الحروب التي خاضتها مصر على مر العصور، وبالقادة العسكريين، والأسلحة، والمعبودات الخاصة بالحرب في مصر القديمة، وذلك احتفالاً بنصر أكتوبر المجيد والذي يوافق 6 أكتوبر من كل عام.

وتبرز القطع دور الجيش المصري والذي يعد أقدم جيش نظامي ثابت في العالم على مدى العصور المختلفة، حيث خاض العديد من المعارك الكبرى للتحرير، والاستقلال من أبرزها معركة مَجدو بقيادة الملك تحتمس الثالث، ومعركة قادش بقيادة الملك رمسيس الثاني، ومعركة حطين، معركة عين جالوت، كما تظل حرب 6 أكتوبر 1973 إنجازاً وطنياً بطولياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية، بالتعاون مع شعب مصر العظيم، والذي يعد من أعظم انتصارات العصر الحديث.

متحف التحنيط يعرض مؤمياء قائد الجيش “ماسهرتي”



واحتفالاً انتصارات السادس من أكتوبر، عرض متحف التحنيط بالأقصر، مومياء كبير كهنة آمون رع وقائد الجيش "ماسهرتى" ابن بأي "نجم الأول" من الأسرة 21 بالدير البحري، حيث كان ماسهرتي القائد الأكبر للجيوش في الوجهين القبلي والبحري والبلاد بأجمعها وكان يحمل لقب السيد العظيم لمصر.

وينظم متحف التحنيط، ورشة فنية بعنوان "انتصارات أكتوبر" وعمل نموذج لمومياء ماسهرتي كبير الكهنة، وعمل رسومات تمثل انتصارات أكتوبر، كما يقدم عدد من الجولات الإرشادية لزائري المتحف خلال شهر أكتوبر، مشاركة لذكري مناسبة لهذا اليوم العظيم.

متحف الأقصر يعرض لوحة من الجرانيت الوردي للملك امنحتب الثاني

ويعرض متحف الأقصر للفن المصري القديم، لوحة من الجرانيت الوردي للملك والمحارب امنحتب الثاني الذي صور بكفاءة بدنيه عالية حيث يقوم بإطلاق سهامه على هدف نحاسي.

كما ينظم متحف الأقصر معرضاً فنياً من نتاج أعمال القسم التعليمي لعرض بعض الملوك المحاربين وبعض أدوات الحرب قديما لتعريف الأطفال بأدوات الحرب وأهمية هذا اليوم، بالإضافة إلى تنظيم جولة إرشادية لمجموعة من فئات عمرية مختلفة من أصدقاء القسم التعليمي وقسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة وبعض أصدقاء المتحف من ذوي الاحتياجات، بالإضافة إلى إقامة ورشة رسم وتلوين.

وحقق المصريون القدماء انتصارات عظيمة في العديد من المعارك، حيث أظهروا براعتهم العسكرية وقيادتهم القوية للدفاع عن أراضيهم، كما أسست تلك الانتصارات لحقبة من القوة والازدهار في التاريخ المصري، وفي سياقٍ مشابه، جاءت انتصارات حرب أكتوبر 1973، التي تُعد علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث استعاد الجيش المصري أرض سيناء.

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