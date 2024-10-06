تعرف علي موعد مباراتي الفراعنة وموريتانيا

انطلق ظهر اليوم الاحد، معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11و 15أكتوبر من الشهر الجاري وذلك ضمن الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب .

ويستضيف الفراعنة نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، ثم يسافر لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

يعقد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا يوم 10 اكتوبر الجاري استعدادا لمباراتي موريتانيا يومي ١١ و ١٥ في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالمغرب.