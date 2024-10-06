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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في اللحظات الأخيرة.. جيرونا يخطف الثلاث نقاط من بيلباو

جيرونا و بيلباو
جيرونا و بيلباو
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فاز فريق جيرونا في اللحظات الأخيرة، على ضيفه أتلتيك بيلباو، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاءت ثنائية جيرونا عن طريق اللاعب ياسر اسبريلا فى الدقيقة الـ 39، وفى الدقيقة الـ 92 سجل كريستيان ستواني الهدف الثانى عن طريق ضربة جزاء، بينما جاء هدف أتلتيك بيلباو عن طريق اللاعب أوهيان سانسيت فى الدقيقة الـ 41 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز، رفع فريق جيرونا رصيده إلى النقطة الـ 12، فى المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 14 نقطة فى المركز السادس من ترتيب الدورى الإسبانى.

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