البابا ينعم على الأب جورج أيوب بلقب "مونسنيور"

أنعم البابا فرنسيس على الأب الدكتور جورج أيوب بلقب "مونسنيور".

ووجّه الأب أيوب رسالة شكر جاء فيها: "بعد شكر الله على نعمه وعطاياه، يسعدني أن أعبّر عن شكري لكل الذين اتصلوا بي أو أرسلوا رسالة لي، بعد أن منحني قداسة البابا هذا التكريم. كلنّا خدّام لله، ولكلّ الناس. وكلّنا أدوات سلام ورسل محبّة، خاصة في هذا الوقت".

يُشار إلى أنّ الأب جورج من مواليد بلدة الرينة في الناصرة عام 1979. التحق بجامعة التخنيون في حيفا لدراسة الهندسة المعمارية، حيث عمل مهندسًا. درس ليصبح معلم كرة سلة، إلا أنّه سمع نداء الرّب للدعوة الكهنوتيّة، فالتحق بإكليريكية البطريركيّة اللاتينيّة في بيت جالا عام 2003، وسيم كاهنًا عام 2010. وقد خدم كاهنًا مساعدًا في رعيّة القديس يوحنا المعمدان في مادبا.

عيّن أمين سرّ للبطريركيّة اللاتينيّة في القدس، وسكرتيرًا خاصًا لكلّ من البطريرك فؤاد الطوال، ومن ثمّ رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا. في عام 2017، التحق بأكاديمية القديس ألفونس في روما، ونال منها الماجستير عام 2019، ومن ثمّ درجة الدكتوراه عام 2020. وهو يعمل منذ العام 2019 في القسم العربي لأمانة سرّ دولة حاضرة الفاتيكان. وقد عمل مترجمًا رسميًّا للبابا فرنسيس في العديد من زياراته الرسوليّة كالعراق وكازاخستان والبحرين، وفي لقاءات قداسته مع قادة دول العالم في الفاتيكان.