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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ فعاليات برنامج معسكرات اليوم الواحد بمراكز شباب شمال سيناء

أبناؤنا مستقبلنا..تنفيذ
أبناؤنا مستقبلنا..تنفيذ فعاليات برنامج معسكرات اليوم الواحد
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نظمت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، برنامج معسكرات اليوم الواحد تحت شعار "أبنائنا مستقبلنا ،بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العريش، اليوم الاحد، وذلك بحضور عبدالمقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء بالمديرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

ويتضمن البرنامج ورش عمل ( ألعاب رياضية -تنمية بشرية- توعية صحية،خدمة مجتمعية، ورش فنية )، ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات والقدرات البدنية لدى الطلائع ، تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلائع ، تعليم الطلائع كيفية إدارة الوقت و مساعدتهم في التوصل إلى تحديد أهدافهم والتخطيط لتحقيق تلك الأهداف ، توعية الطلائع بالتغيرات البيئية وأسبابها ".

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشمال سيناء شمال سيناء مديرية الشباب والرياضة