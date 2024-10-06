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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يخاطب الأندية لتحديد موقفها من المشاركة في دوري الشاطئية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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أرسل اتحاد الكرة، خطابات للأندية بحسم موقفها من المشاركة في دوري الكرة الشاطئية للموسم الجديد قبل انتهاء المهلة المحددة غدا الإثنين 7 أكتوبر.
وحرص اتحاد الكرة علي إرسال خطابات إلى جميع الأندية وفروعها على مستوى الجمهورية لتحديد موقفها من المشاركة في دوري الكرة الشاطئية في الموسم الكروي الجديد.

ويستعد منتخب مصر للكرة الشاطئية بمواصلة تدريباته اليومية خلال معسكره المقام بمدينة الإسكندرية، وذلك استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقرر اقامتها فى الغردقة فى الفترة من 19 حتى 26 أكتوبر المقبل 2024.

اتحاد الكرة دوري الشاطئية