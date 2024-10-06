اتحاد الكرة يخاطب الأندية لتحديد موقفها من المشاركة في دوري الشاطئية

أرسل اتحاد الكرة، خطابات للأندية بحسم موقفها من المشاركة في دوري الكرة الشاطئية للموسم الجديد قبل انتهاء المهلة المحددة غدا الإثنين 7 أكتوبر.

وحرص اتحاد الكرة علي إرسال خطابات إلى جميع الأندية وفروعها على مستوى الجمهورية لتحديد موقفها من المشاركة في دوري الكرة الشاطئية في الموسم الكروي الجديد.

ويستعد منتخب مصر للكرة الشاطئية بمواصلة تدريباته اليومية خلال معسكره المقام بمدينة الإسكندرية، وذلك استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقرر اقامتها فى الغردقة فى الفترة من 19 حتى 26 أكتوبر المقبل 2024.