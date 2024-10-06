انطلاق احتفالات نصر أكتوبر بمركز شباب طمبدي بالمنيا

شهد مركز شباب طمبدي بادارة شباب مغاغة اليوم الاحد الموافق 6 أكتوبر 2024 احتفالات الذكرى المجيدة لنصر أكتوبر برفع الاعلام عاليا وتشغيل الاغانى الوطنية بالمركز.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن منطلق حرص إدارة شباب مغاغة وتعليمات مدير إدارة شباب مغاغة بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها و انتظام العاملين بها خلال شهر اكتوبر 2024.