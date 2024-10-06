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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يطبق تدريبات خططية في مران الزمالك

جوميز
جوميز
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري.

وجرى خلال هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب والأفكار التكتيكية الخاصة بخطة اللعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وشارك في التقسيمة أندري بيكي المدرب العام للفريق كلاعب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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