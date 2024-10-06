انعقاد الجمعية العمومية لاستكمال مجلس الإدارة بمركز شباب الحاج قنديل بديرمواس

استمرت فعاليات الجمعيات العمومية بمراكز الشباب بديرمواس لإنتخاب مجالس إدارة جديدة، حيث جرى اليوم الأحد الموافق 6 من أكتوبر في تمام الساعة التاسعة صباحا انعقاد الجمعية العمومية لاستكمال مجلس الإدارة بمركز شباب الحاج قنديل بإدارة شباب ديرمواس، لمناقشة جدول الأعمال الوارد بمحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد.

بدأت اللجنة مباشرة أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، و يستمر الإنعقاد حتى الساعة السابعة مساء اليوم، بدأ الإنعقاد بحضور لجنة من مديرية الشباب بالمنيا ، إدارة شباب ديرمواس، و بحضور مدير المركز، المشرف المالي، مسئول العضوية و العاملين بمركز شباب الحاج قنديل .

جاء ذلك إنطلاقا من اهتمام وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالمنيا بالجمعيات العمومية في مراكز الشباب لانتخاب مجالس إدارة كاملة أو استكمال عضوية المجالس التي بها مقاعد شاغرة بمراكز الشباب أو الجمعيات العمومية العادية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندي عكاشة مدير عام المديرية، وإشراف و متابعة وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، متابعة و تنفيذ إدارة شباب ديرمواس

