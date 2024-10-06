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الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"بداية جديدة".. يوم رياضي للاحتفال بنصر أكتوبر بمركز شباب ديرمواس

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في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار من إنسان.. لإنسان، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك لحث الشباب على ارتياد مراكز الشباب.

شهد مركز شباب مدينة ديرمواس يوم السبت الموافق 5  من أكتوبر،  تنفيذ  يوم رياضي احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة ، شارك فيه عدد 48 عضوا من الشباب والطلائع.

تم خلال التنفيذ ممارسة بعض الألعاب الخفيفة : الكراسي الموسيقية، كرة القدم، كرة الطائرة ، السلة ، اليد ، تم تكريم جميع المشاركين عقب الانتهاء من التنفيذ. تم التنفيذ بحضور مدير المركز، الإخصائي الرياضي العاملين بمركز شباب مدينة ديرمواس.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب والرياضة  وتنفيذ ومتابعة  إدارة شباب ديرمواس.

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا