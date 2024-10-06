بسبب معسكر المنتخب.. خماسي الزمالك الدولي يغيب عن التدريبات

غاب أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة ومحمد عواد وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري.



جاء ذلك بسبب انضمام الخماسي لمعسكر منتخب مصر الذي يبدأ اليوم، استعداداً لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.