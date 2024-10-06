قيدها بالحبال.. مجهول يعتدى على المشرفة على المناطق الصناعية بالقليوبية لسرقتها

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة اعتداء على المشرف العام للمناطق الصناعية بالمحافظة.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطاراً من قسم أول بنها مفاده تلقيه بلاغا من إحدى السيدات تدعى هانم البيطار وتعمل مشرفة على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل أحد المجهولين والشروع فى قتلها.

وذكرت المشرف العام على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، ببلاغها، أن أحد الاشخاص تتبعها عقب عودتها من عملها وصعد العقار التى تقطن به بمنطقة خالد بن الوليد، و انتظر حتى فتحت الباب وقام بدفعها داخل شقتها وقيدها وقام بضربها واصابتها، ومن ثم سرقة مشغولاتها الذهبية وفر هارباً.

وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة اغماء، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإسعافها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لضبط مرتكب الواقعة.