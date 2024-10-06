لأول مرة.. الأقصر تستضيف المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية.. صور

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، في فعاليات مؤتمر منظمة ATOI الدولية والتي عقدت مؤتمرها السنوي هذا العام داخل معبد الأقصر، في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري، ، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات مؤتمر منظمة ATOI الدولية

وأشاد نائب محافظ الأقصر بتنظيم المؤتمر، ونقل تحيات المحافظ للحضور وترحيبه بوجودهم في المدينة السياحية متمنيا لهم طيب الاقامة، والخروج بتوصيات من شأنها تنشيط السياحة الزراعية وأن يكون لمحافظة الأقصر نصيب منها خلال الأعوام القادمة.

ومن جانبه، أوضح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أنه تقرر عقد المؤتمر في مدينة الأقصر هذا العام لما تمتاز به من مقومات سياحية، وقام المشاركون بزيارة العديد من مزارع المانجو والموز وقصب السكر، كما قاموا بزيارة المناطق الأثرية في البرين الشرقي والغربي، لافتا إلى أنه لأول مرة تدخل مصر هذا النوع من السياحة وهي السياحة الزراعية.

تكريم رئيس المنظمة الدولية للسياحة الزراعية

وأشار عثمان، إلى أن الاحتفالية تمت بالتعاون بين لجنة تسويق السياحة الثقافية وهيئة تنشيط السياحة المصرية، وعلى هامش الاحتفالية قام رئيس لجنة السياحة الثقافية بتكريم السيدة لينا اولوفسون رئيس المنظمة الدولية للسياحة الزراعية، مشيراً إلى أن المنظمة تضم 65 صاحب شركة سياحة متخصصة في السياحة الزراعية ينتمون إلى 40 دولة مختلفة على مستوى العالم.

المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية (1)

المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية (13)

المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية (11)

المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية (12)

المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية (9)

المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية (10)

المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية (7)

المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية (8)

المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية (6)

المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية (5)

المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية (4)

المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للسياحة الزراعية (2)