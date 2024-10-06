نائب محافظ الجيزة يتفقد سير العمل ومنظومة التصالح بالمركز التكنولوجي بالحوامدية وأبوالنمرس

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، مركزي التكنولوجيا بمدينة الحوامدية ومركز أبوالنمرس، لمتابعة أنتظام أستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد، جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة .

حيث تابع النائب أنتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح من المواطنين، مشددا بتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وتبسيط الأجراءات علي المواطنين وتوعية المواطنين حول أستكمال الملفات الخاصة بالتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للأشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

والتقي نائب المحافظ بعدد من المواطنين معربا عن أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبه للتصالح، كما تفقد النائب لجان البت الفني للطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء للتأكد من أنعقادها لتحقيق نسب انجاز مرتفعة بهذا الملف الحيوي.

رافق نائب المحافظ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية وزينهم أدريس رئيس مركز أبو النمرس.