الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بن أستون فيلا ومانشستر يونايتد

انتهى الشوط الأول بين فريق أستون فيلا، الذى يستضيف نظيره مانشستر يونايتد، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ولم ينجح كل منهم فى استغلال الفرص التى اتيحت له، او ترجمتها إلى أهداف.

ودخل إريك تين هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، الللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا .

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، جوني إيفانز، ديوغو دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو غارناتشو، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.

بينما خاض أوناى إيمرى المدير الفنى لفريق استون فيلا، الشوط الأول بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: روس باركلي، يوري تيليمانس، جيدون فيلوجين.

خط الهجوم: ليون بايلي، مورجان روجيرس، أولي واتكينز.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما يقع فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط.