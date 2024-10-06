الأنبا توما حبيب يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس جريجوريوس الكبير بملبورن

ترأس اليوم، الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة القديس غريغوريوس الكبير دونكاستر، بملبورن.

شارك في الصلاة الأب إسحق مهيب، راعي كنيسة السيدة العذراء، بملبورن، وممثلو الكنائس الكاثوليكية بملبورن: والمونسينيور فاضل إسحق، من الكنيسة السريانية الكاثوليكية، والأب تشارلز بنيفز، والأب زاهر مهنا، من الكنيسة اللاتينية، والأب دالين نيناس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، بالإضافة إلى حضور الأب شنودة بطرس من الكنيسة الأرثوذكسية.

وألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "الصلاة وعلاقتها بالفرح في حياتنا"، خاصةً، اليوم تم الصلاة من أجل السلام في العالم، خاصة في الشرق الأوسط بالاتحاد مع قداسة البابا فرنسيس ومشاركة العالم كله.

وقال الأب المطران: إن الصلاة هي الركن الأساسي في حياة المؤمن، وهي الوسيلة التي نتواصل بها مع الله. إنها ليست مجرد كلمات نقولها أو طقوسا نؤديها، بل هي علاقة حية وعميقة مع الله.

وأضاف الأنبا توما: عندما نصلي، نحن نفتح قلوبنا لله، ونتحدث معه، كما نتحدث مع صديق. هي وسيلة لنقترب منه، ونشعر بحضوره في حياتنا في الصلاة، نخبر الله بكل ما في قلوبنا، سواء كان فرحًا أو حزنًا، قلقًا أو شكرًا، كما أن الصلاة تعزز إيماننا، وتزيد من ثقتنا بالله.

وتابع الزائر الرسولي: عندما نصلي بانتظام، نرى كيف يعمل الله في حياتنا، وكيف يجيب على صلواتنا. الصلاة تعلمنا الصبر، وتساعدنا على الاعتماد على الله في كل شيء.

واستكمل عظته فالصلاة ليست فقط لتغيير الظروف الخارجية، بل لتغييرنا نحن من الداخل و عندما نقضي وقتًا مع الله في الصلاة، نبدأ في رؤية العالم من خلال عينيه و نصبح أكثر حكمة، صبرًا، ورأفة. إنها تمنحنا قوة لمواجهة التحديات، وتساعدنا على اتخاذ القرارات بحكمة.

وفي اللحظات الصعبة، عندما نشعر بالقلق أو الخوف، يمكن أن تكون الصلاة ملاذًا للسلام.

الله يعدنا بأن يكون معنا دائمًا، وعندما نلجأ إليه في الصلاة، نشعر بسلامه يملأ قلوبنا.

واختتم الأنبا توما تأملاه: فالصلاة هي نعمة عظيمة أعطاها الله لنا هي فرصة لنقترب منه، ونسلم له حياتنا بالكامل. لذا، دعونا نجعل الصلاة جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ونلجأ إليها في كل الأوقات، ليس فقط عندما نكون في حاجة، بل لنشكره على كل ما يفعله في حياتنا.