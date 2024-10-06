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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. ليفاندوفسكي ولامين يامال يقودان برشلونة لمواجهة ألافيس

برشلونة
برشلونة
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أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألافيس، وذلك بعد قليل على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لليجا".
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: إيناكي بينا
خط الدفاع: هيكتور فورت، كوبارسي، إيناجي مارتينيز، أليخاندرو بالدي
خط الوسط: بيدري، كاسادو، فيران توريس
خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.
عاد فرانكي دي يونج لأول مرة وجلس على مقاعد البدلاء بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.

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