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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بإصابة عامل بسبب هاتف محمول بالدقي

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة عامل جراج على يد آخر بسبب شراء هاتف محمول.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.


تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي باستقبال عامل جراج مصاب بطلق ناري وادعاء تعدي آخر مقيم بدائرة القسم.

بالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعامل لقيام المجني عليه بشراء هاتف محمول من المتهم ورفض دفع ثمنه، فقام المتهم بإطلاق عيار ناري تجاهه محدثا إصابته.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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