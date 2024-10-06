اشرف رضا يكشف "الوجه الآخر" في معرضه بـ اراك ارت

تحت عنوان «الوجه الآخر» يفتتح الفنان الدكتور «أشرف رضا»،معرضه الجديد فى السابعة مساء الثلاثاء ٨ أكتوبر، بقاعة «أراك أرت» بالزمالك .

يضم العرض حوالى ٥٠ عملاً فنياً فى مجالات التصوير ، الرسم ، الوسائط المتعددة والأعمال المجسمة وتدور حول فلسفة «الوجه الآخر» بأسلوب التشخيص التجريدى الذى يستخدمه لأول مرة فى مشواره الابداعى .

وقال الناقد الفنى محمد كمال عن التجربة، “ان براعة الفنان اشرف رضا تتاكد فى استخدام الوجه البشرى كقناع، يسقطه ليكشف الكامن خلفه من أبعاد مستترة على الأصعدة التعبيرية والرمزية ، كما تبرز مهاراته فى الغزل الخطى واللونى معاً، بما يكشف عن ذلك الفعل المسرحى، الذى يظهر من خلاله الوجه الآخر على صعيدى الأفراد والشعوب” ، وأضاف، “وعند هذا المحور ربما يرسخ فى يقين المتلقى أن الحالة الإبداعية التى اعتمد فيها على الوجه البشرى وقدراته التعبيرية تفتح آفاقاً واسعة المدى للاستيعاب عند طبقات متنوعة الأعمار والثقافات والمستويات الإدراكية”.

الجدير بالذكر أن الفنان الدكتور أشرف رضا أستاذ التصميم والعمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة ، أقام وشارك فى عشرات المعارض الفنية الفردية والجماعية والفعاليِّات الثقافية والمعارض العامة والمنتديات الدولية بمصر والخارج ، تخرج فى كلية الفنون الجميلة، وتتنوع ابداعاته بين تصميم الديكور، الفنون التشكيلية وفنون الإعلان والجرافيك ، شغل عدة مناصب قومية ودبلوماسية منها مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، المستشار الثقافى المصرى بإيطاليا فى ٢٠٠٨، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة فى ٢٠١١، مستشار رئيس جامعة حلوان للفنون، المدير التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة فى ٢٠٢٠ وحصل على العديد من جوائز الإبداع والفنون، وله مقتنيات فنية عديدة بالمتاحف والمؤسسات والأفراد بمصر والخارج .