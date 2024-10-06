الأنبا باسيليوس يترأس قداس النذور الرهبانية الأولي لـ إنجي نادي

تراس الأنبا باسيليوس اليوم، القداس الاحتفالي بالنذور الرهبانية الأولي للأخت إنجي نادي صادق من رهبنة الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء و ماريوحنا بمنسافيس كان فى استقباله الأب ميخائيل صبحي راعي الكنيسة و عدد من الأباء كهنة الإيبارشية و بحضور الأخت ايفانا مارتيني الوكيلة العامة للرهبنة و الأخت انيزي دي جوفاني مستشارة الرهبنة من ايطاليا و الأخت إيفلين عياد الرئيسة الإقليمية للرهبنة والأخوات الراهبات من الرهبنة والرهبانيات المختلفة والشعب المبارك واسرة الراهبة المحتفى بها .



وألقى الأنبا باسيليوس عظة روحية عن ( نصائح هامة للراهبة في بداية حياتها الرهبانية ) و بعد العظة أقيمت مراسم النذور للأخت الراهبة، واختتم القداس الالهي صاحب النيافة الأنبا باسيليوس بالبركة الرسولية لكل الحاضرين.

وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس تشجيع الشباب على الدعوات الرهبانية في كل كنائس الايبارشيه.