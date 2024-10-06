استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، إثر استهداف طيران الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها " إن 3 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ".

وأضافت أن رئيس وحدة جودة التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عاهد المقيد، استشهد برصاص طائرة إسرائيلية مسيرة في مخيم جباليا، بالإضافة إلى قصف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بعد قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح، كما أصيب آخرون بعد قصف مسيرة دراجة نارية في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41 ألفا و870 فلسطينيا، وإصابة 97 ألفا و166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.