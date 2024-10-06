الشاعر تامر حسين يحتفل بنصر أكتوبر "يوم الكرامة والعزة والنصر"

احتفل الشاعر الغنائي تامر حسين بذكري نصر السادس من أكتوبر، والذي قدمت فيه القوات المسلحة المصرية ملحمة عسكرية و قتالية في التاريخ الحديث.

ونشر الشاعر تامر حسين على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لرجال القوات المسلحة مع علم مصر ليشارك بها جمهوره.

منشور الشاعر تامر حسين

وعلق الشاعر تامر حسين علي الصورة برسالة "يوم الكرامة والعزة والنصر ٦ أكتوبر ١٩٧٣، دايما مصر منصوره بجيشها العظيم".

وتابع الشاعر تامر حسين رسالته "دايما مصر منصوره بولادها المخلصين في كل المجالات، ربنا يحفظ بلدنا من أي مكروه ومن كل سوء".

وإختتم الشاعر تامر حسين منشوره "ربنا ينصر كل اهالينا وأخواتنا العرب على العدو الصهيوني بنصر قريب إن شاء الله".

ويحتفل اليوم الشعب المصري والعربي بذكري نصر السادس من أكتوبر، والذي لاقي فيه العدوان الإسرائيلي هزيمة عام ١٩٧٣، أثبتت قدرة الجندي المصري علي القتال.