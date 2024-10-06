لتعيين ٢١ كاردينالا جديدا.. البابا فرنسيس يعلن عن عقد كونسستوار ٨ ديسمبر

أعلن قداسة البابا فرنسيس اليوم الأحد، عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي عن عقد كونسستوار في ٨ ديسمبر القادم وذلك لتعيين ٢١ من الكرادلة الجدد، وهم:

المطران أنجيلو أتشيربي السفير البابوي

المطران كارلوس غوستافو كاستيجو ماتاسوليو رئيس أساقفة ليما، بيرو

المطران فيسنت بوكاليتش كاليتش إليتش رئيس أساقفة سانتياغو ديل استيرو، رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين

المطران لويس جيراردو كابريرا إيريرا رئيس أساقفة غواياكيل، الإكوادور

المطران ناتاليو شومالي غريب رئيس أساقفة سانتياغو دي تشيلي، تشيلي

المطران تارشيزيوس إيساو كيكوتشي رئيس أساقفة طوكيو، اليابان

المطران بابلو فيرجيليو سينوغكو دافيد أسقف كالوكان، الفلبين

المطران لاديسلاف نييميت رئيس أساقفة بلغراد ـ سميديريفو، صربيا

المطران خاييمي سبينغلير رئيس أساقفة بورتو أليغري، البرازيل

المطران إيغناس بيسي دوغبو رئيس أساقفة أبيدجان، ساحل العاج

المطران جان بول فيسكو رئيس أساقفة الجزائر، الجزائر

المطران باسكاليس برونو سيوكور أسقف بوغور، إندونيسيا

المطران دومينيك جوزيف ماتيو رئيس أساقفة طهران أصفهان، إيران

المطران روبرتو ريبولي رئيس أساقفة تورينو، إيطاليا

المطران بالداساري رينا أسقف روما المعاون والذي أصبح من اليوم نائب البابا العام على أبرشية روما

المطران فرنسيس ليو رئيس أساقفة تورنتو، كندا

المطران رولانداس ماكريكاس رئيس الكهنة المساعد في بازيليك القديسة مريم الكبرى الحبري

المطران ميكولا بيتشوك أسقف أيبارشية القديسين بطرس وبولس للأوكرانيين في ملبورن

الأب تيموثي بيتر جوزيف رادكليف، لاهوتي

الأب فابيو باجو وكيل قسم المهاجرين واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة

المطران جورج جيكوب كوفاكاد الموظف في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان ومسؤول الزيارات