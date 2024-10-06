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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثتي طفلة وشقيقها سقطا من علو بـ15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت نيابة 15 مايو والتبين، بدفن جثتي لطفلة وشقيقها، سقطا من الطابق السادس، بمدينة 15 مايو.

وكشفت التحقيقات، أن الطفلين اختل توزانهما أثناء اللهو بشرفة شقتهما بالطابق السادس، وسقطا مما أسفر عن إصابتهما بكسور ونزيف داخلي، وتوفيا جراء إصابتهما البالغة.

 تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي بدائرة القسم، مفاده سقوط طفلة وشقيقها من الطابق السادس، ومصرعهما.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من "منة محمد"، وشقيقها "حسام محمد"، أثناء اللهو بشرفة شقتهما، اختل توازنهما وسقطا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

15 مايو أختل توازنه الطابق السادس بمدينة 15 مايو شقيقها الطفل