محمد عبد المنعم على رأس قائمة نيس لمواجهة باريس سان جيرمان

قاد الفرعون المصرى محمد عبد المنعم، لاعب المنتخب الوطنى، والمحترف ضمن صفوف فريق نيس، قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

واختار فرانك إيز المدير الفنى لفريق نيس، قائمة تضم 21 لاعبا، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: بولهيندي، بولكا، دوبي.

خط الدفاع: عبد المنعم، العبدي، بومبيتو، كلوس، دانتي، لوتشيه، ميندي.

خط الوسط: بوداوي، ندايشيمي، ندومبيلي، روساريو.

خط الهجوم: بوجا، بوعناني، تشو، ديوب، جيساند، موكوكو، أراكبو.



ويحتل فريق نيس المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق باريس سان جيرمان وصافة ترتيب جدول المسابقة برصيد 16 نقطة.