6 صفقات مميزة تدعم مسيرة صالات المنيا في الدوري الممتاز هذا الموسم

أنهى فريق صالات المنيا استعداداته لخوض منافسات الدوري الممتاز والذي يلعب به للعام السادس على التوالي، بعد أن أتم الفريق 6 صفقات مميزة لتدعيم صفوفه.

وأعلن الكابتن ياسر مصطفى مدير الكرة للمنيا، أن الفريق استعد بشكل تام لخوض منافسات الدوري بقوة هذا الموسم، وتم التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، وهم كل من : مصطفى اسحق، لاعب منتخب مصر وقادما من الإعلاميين، ومحمد جميل كشري لاعب الاتصالات، وهيثم أبو بكر حارس مرمى الاتصالات، ومحمد حمدي لاعب الاتصالات، عمرو لالو لاعب الدرب الأحمر السابق، و محمد اسحق لاعب مستقبل وطن.

ومن المقرر أن يضم الجهاز الفني لصالات المنيا كل من: ياسر مصطفى مديرًا للجهاز، بسيوني محمد مديرًا فنيًا، اسلام ميلا مدرب عام، خالد بركة مدرب حراس، د. كريم طارق أخصائي تأهيل إصابات، رضا شحاته إداري الفريق، كريم كامل، مسئول مهمات.

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