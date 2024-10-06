محافظ أسوان يشكر وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بتخفيضات 10%

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، شكره لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق لحرصها على توفير السلع الغذائية بفروع ومنافذ المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات 10% بمناسبة الاحتفال بإنتصارات أكتوبر .

توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين

مؤكداً على أننا نعمل بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين ، وخاصة أن ذلك يشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حيث أنه يتم التعامل بحزم مع أى منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة .

يأتي ذلك ضمن الإحتفالات الجارية بالذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

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