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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان: غارة إسرائيلية على منطقة حريك بالضاحية الجنوبية و"حزب الله" يقصف موقع حدب يارين

بيروت
بيروت
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت الوكالة إلى أن طيران الاحتلال شن غارتين على مبنى في سوق معوض التجاري، وفي محيط الشياح الغبيري بالضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى شن ثلاث غارات على منطقة عين بعال وحوش صور ومجدل زون في قضاء صور.

وأضافت أن الغارة الإسرائيلية على منطقة برج البراجنة عين السكة بالضاحية الجنوبية، في وقت سابق من اليوم، أدت إلى انهيار مبنى سكني، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع "حدب يارين" بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

لبنان غارة الطيران الحربي الإسرائيلي بيروت