تذكار الميلاد الخامس والثمانين للأنبا رويس الأسقف العام

يُحيي أبناء الكنيسة اليوم، ذكرى الميلاد الخامس والثمانين لأبينا الغالي، ملاك كنيستنا ومجمعنا المقدس، الأنبا رويس الأسقف العام.

وُلد في 6 أكتوبر 1939، حيث خدم الكنيسة بحماس وتفانٍ، محققًا إنجازات عديدة في مجالات الرعاية الروحية والاجتماعية.



بهذه المناسبة، تقدم جميع أبناء الكنيسة بأسمى التهاني والتبريكات، معبرين عن شكرهم للمطران على جهوده المباركة في تعزيز الروحانية والخدمة بين أفراد المجتمع.

وبهذه المناسبة، يدعو الجميع للصلاة من أجل المطران ، متمنين له الصحة والعافية، وأن يبقى دائمًا عونًا وسندًا لأبناء الكنيسة.