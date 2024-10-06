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الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تذكار الميلاد الخامس والثمانين للأنبا رويس الأسقف العام

ارشيف
ارشيف
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يُحيي أبناء الكنيسة اليوم، ذكرى الميلاد الخامس والثمانين لأبينا الغالي، ملاك كنيستنا ومجمعنا المقدس،  الأنبا رويس الأسقف العام.

 

 وُلد  في 6 أكتوبر 1939، حيث خدم الكنيسة بحماس وتفانٍ، محققًا إنجازات عديدة في مجالات الرعاية الروحية والاجتماعية.


 بهذه المناسبة، تقدم جميع أبناء الكنيسة بأسمى التهاني والتبريكات، معبرين عن شكرهم للمطران على جهوده المباركة في تعزيز الروحانية والخدمة بين أفراد المجتمع. 

 

وبهذه المناسبة، يدعو الجميع للصلاة من أجل المطران ، متمنين له الصحة والعافية، وأن يبقى دائمًا عونًا وسندًا لأبناء الكنيسة.

أبناء الكنيسة الرعاية الروحية الكنيسة اليوم مبارك