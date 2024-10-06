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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل إسرائيلية وإصابة 8 آخرين في حادث إطلاق نار في مدينة بئر السبع

حادث إطلاق نار
حادث إطلاق نار
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لقيت إسرئيلية مصرعها وأصيب 8 آخرين بجروح، اليوم الأحد، بعد أن أطلق مسلح النار عليهم في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع الواقعة جنوب إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء قولها إن منفذ الهجوم قتل.

وذكرت خدمة الإسعاف أن القتيلة امرأة عشرينية كانت في حالة حرجة، وأعلن عن وفاتها بعد وقت قصير من وصول الإسعاف.. موضحة أنه من بين الجرحى امرأة في حالة خطيرة بسبب جروح في أطرافها ناجمة عن طلقات نارية، فضلا عن خمسة أشخاص تعرضوا لإصابات متوسطة، وشخصين أصيبا بجروح طفيفة.

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