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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يفتتح مشروع الإحلال والتجديد بمبنى المدينة الجامعية للطالبات

بمناسبة الذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح مشروع الإحلال لمبنى المدينة الجامعية
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إفتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان مشروع الإحلال والتجديد لمبنى المدينة الجامعية للطالبات بمدينة ناصر ، وذلك بتكلفة بلغت 14 مليون جنيه .

جاء ذلك فى إطار فعاليات إحتفال محافظة أسوان بالذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، وأيضاً ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " .

ويضم المبنى دور أرضى و 5 أدوار علوية تشمل 20 شقة لتستوعب 280 طالبة ، فضلاً عن تنفيذ أعمال اللاندسكيب وتطوير الواجهات ، وتخصيص الدور الأرضى للمطعم والتغذية ، وغرف للإدارة والتمريض والأخصائية الاجتماعية ، وصالة متعددة الإغراض .

المحافظ يشيد بالمستوى الجمالى الراقى للمدينة الجامعية 

وأثناء تفقده لمكونات المشروع قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة للحضور بمناسبة إنتصارات أكتوبر المجيدة ، مشيداً بالمستوى الجمالى الراقى للمدينة الجامعية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال الطالبات لخلق أجواء مناسبة أمامهم تساهم فى تفوقهم وتميزهم فى التحصيل الدراسى خلال فترة إلتحاقهم بكليات جامعة أسوان المختلفة .

وقدم إسماعيل كمال شكره لجامعة أسوان على الدور المتميز والتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والجامعة بإعتبارها بمثابة بيت الخبرة لما تضمه من أساتذة وإستشاريين متخصصين فى كافة المجالات ليساهموا بأفكارهم البناءة فى دعم مسيرة التنمية على أرض محافظة أسوان فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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مبنى المدينة الجامعية الذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر بداية جديدة لبناء الإنسان أخبار محافظة أسوان