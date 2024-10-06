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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. كاليارى يحرج يوفنتوس على ملعبه

كاليارى ويوفنتوس
كاليارى ويوفنتوس
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انتهى لقاء فريق يوفنتوس، الذى أستضاف نظيره كاليارى، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.


أحرز هدفى اللقاء اللاعب دوشان فلاهوفيتش، فى الدقيقة الـ 15 لصالح فريق يوفنتوس من ضربة جزاء، بينما جاء هدف التعديل لصالح كاليارى فى الدقيقة الـ 88 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب رازافان مارين من ضربة جزاء.


هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد فريق يوفنتوس 13 نقطة فى المركز الثالث، بينما اصبح رصيد كاليارى 6 نقاط، فى المركز الـ 15 من ترتيب "الكالتشيو".

 

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