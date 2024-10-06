محافظ أسوان يهنئ الرئيس بذكرى نصر أكتوبر الـ 51



قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لرجال القوات المسلحة بالذكرى الـ 51 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمقر قيادة قطاع أسوان العسكرى حيث كان فى إستقباله العميد حامد عبد الغنى قائد القطاع ، بجانب قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية ، وقد رافق المحافظ القيادات الجامعية والدينية والتنفيذية .

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة بإسم شعب أسوان وجميع أجهزته على كافة المستويات للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصرى وأبناء أسوان بهذه الذكرى الغالية .

مؤكداً على أن القوات المسلحة المصرية قدمت وتقدم أروع البطولات والتضحيات من أجل الوطن ، وهو الذى تواكب مع ما قدمه أبناء الشعب مع قواته المسلحة من ملحمة شهد لها العالم أجمع بأنها معجزة يحتذى بها فى تاريخ العسكرية على مر العصور .

حرب أكتوبر ستظل إنجازاً وطنياً بطولياً ورمزاً للفخر والإعتزاز

وأشار محافظ أسوان إلى أن حرب أكتوبر ستظل إنجازاً وطنياً بطولياً ورمزاً للفخر والإعتزاز لنا لما قام به رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من تحقيق أعظم الإنتصارات الحربية وسطروا خلالها بطولات وأمجاد خالدة أمد الدهر ليظلوا الدرع الواقى لمصرنا الغالية على مدار التاريخ ، داعياً الله عز وجل أن ينعم دائماً على أرض الكنانة بالأمن والأمان والإستقرار لتحقيق المزيد من الإنجازات داخل الجمهورية الجديدة .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لقائد القطاع العسكرى تقديراً لهذه المناسبة الغالية .

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