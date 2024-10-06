قائد فصيلة مشاة في حرب أكتوبر: الجيش بذل مجهودا في التدريب أضعاف الحرب

قال العميد ثروت زكي، قائد فصيلة مشاة في حرب أكتوبر1973، إنّ السنوات التي سبقت الانتصار في حرب أكتوبر كانت مليئة بجهود التدريب والاستعداد والتخطيط الدقيق للحرب، فضلا عن التدريب على مهام العمليات وتنفيذ المهام، موضحا أنّ التدريب الواقعي على العبور وأهداف العدو الإسرائيلي في شرق القناة يعد درسا هاما ومطلوبا.

وأضاف «ذكي»، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القوات المسلحة والجيش المصري بذلت مجهودا كبيرا وشاقا في التدريب أكثر من الحرب بأضعاف، مشيرا إلى أنّ التخطيط الجيد والإرادة كان سببا رئيسيا في تحقيق المهام والنصر في حرب أكتوبر 1973 .

وتابع: «يجب على كل الشباب التحلي بالتخطيط الجيد ووضع الأهداف لحياتهم المدنية أو العسكرية، فضلا عن ضرورة الصبر والصمود والجهاد في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة، والله سبحانه وتعالى سيكلل هدفه بالنجاح والتوفيق».